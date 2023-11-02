Мольфар и таролог Макс Гордеев ответил, вырастет ли население России вдвое по приказу диктатора Владимира Путин.

Как показал расклад карт Таро, это не сбудется, а население РФ наоборот будет стремительно сокращаться.

— Многие люди будут открещиваться от того, что они русские, и будут стараться как можно скорее сменить свое гражданство. То, что там Путин себе хочет, его год-два — и уже не будет. Россия рухнет, — сказал мольфар в эфире Ранку у великому місті, добавив, что для России выпали очень плохие карты.

Что украинцев ждет этой зимой

Ранее Макс Гордеев увидел, что ждет Украину этой зимой и будут ли блэкауты.

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По его словам, в этом году будет гораздо меньше проблем с электроэнергией, чем в прошлом году.

Однако мольфар добавил, что россияне не оставят намерений уничтожить объекты критической инфраструктуры Украины.