Каждый человек стремится к финансовой свободе и благополучию. Действительно, деньги дают возможность покупать качественные вещи, употреблять хорошие продукты и не смотреть на ценники в магазинах.

Поэтому многие люди стараются улучшить свое материальное положение, усердно работая 24/7. Но как ни старайся, денег больше не становится.

Все дело в денежной энергии, которые люди не осознанно блокируют. Факты ICTV узнавали, что нельзя носить в кошельке и как привлечь финансы в свою жизнь.

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Блокируют финансовую энергию: какие вещи нельзя носить в кошельке

Каждый сам решает верить или нет в финансовые потоки, однако действительно есть вещи, которые способны отпугнуть деньги из вашего кошелька. Если хотите привлечь деньги в свою жизнь, не носите в кошельке:

Чеки и квитанции

Магазинные чеки и квитанции нужно хранить, ведь они подтверждают финансовые операции. Но их место не в кошельке!

Кассовые бумажки создают энергетический шум, блокируя финансовый поток, тем самым приносят убытки. В результате, деньги постоянно убегают от вас.

Сувенирные купюры

Ненастоящие деньги (подарочные банкноты) нельзя хранить в кошельке! Они лишь отталкивают денежные энергии.

Для привлечения финансовой удачи можно носить купюру номиналом в один доллар, старинные монеты, но ни в коем случае не поддельные деньги.

Визитки, билеты, фантики от конфет

Вселенная считает эти предметы мусором, соответственно, они мешают денежным потокам циркулировать. Если хотите достичь финансового благополучия, обязательно уберите из кошелька лишние предметы!

Фотографии родных и близких

Деньги любят спокойствие и уважение, поэтому могут обидеться на то, что внимание приковано к кому-то, кроме них. Помните, кошелек — место только для хранения средств!

Документы и водительские права

Их стоит хранить в отдельном месте. Купите себе специальное портмоне для документов, чтобы не нарушать баланс энергий в кошельке.

Как привлечь денежную энергию

Первое, что стоит сделать, почистить свой кошелек от ненужных предметов! Уберите документы, фантики, чеки и квитанции.

Также важно правильно раскладывать деньги в кошельке: банкноты не только любят счет, но и порядок. Многие не придают этому значения, и очень зря! На самом деле эти бумажки требуют к себе уважения.

Нужно относиться к деньгам бережно — не разбрасывать, не бгать или класть неуклюже в карман и не рвать. Аккуратность и трепетное отношение к собственным деньгам позволит привлечь энергию богатства и достатка.

Отсортируйте купюры: мелкие и крупные деньги нельзя хранить в одном отделении. Поэтому отсортируйте их — копейки в один отсек, крупные деньги – в другой.

Положите в свой кошелек денежный талисман. Это может быть: