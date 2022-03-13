Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Астрологія

Чекати довго не доведеться, Путіна приберуть свої: мольфарка про закінчення війни в Україні

13 Березня 2022, 14:40
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чекати довго не доведеться, Путіна приберуть свої: мольфарка про закінчення війни в Україні
Джерело: Pixabay

Карпатська мольфарка та учасниця 5 сезону Битви Екстрасенсів на СТБ Магдалена Мочіовскі спрогнозувала, коли закінчиться війна в Україні.

Мольфарка впевнена – у цій нелегкій боротьбі за мир і власну свободу українці вистоять.

– Чекати довго не доведеться. Я відчуваю, що протягом трьох тижнів будуть конкретні зміни. Європа його (Путіна. – Ред.) доб’є: він буде ізольований від світу. А коли в Росію перестануть прибувати мільярди, то свої ж його і приберуть, – заявила Мочіовскі в ефірі Апостроф TV.

Мольфарка також переконана, що Україна поверне окуповані Крим і Донбас.

– Коли мені ставлять такі питання, я завжди відповідаю: А хто, якщо не ми? – каже вона.

На думку Мочіовскі, Путін не готовий зупинитися на Україні, тож спробує спровокувати Європу на воєнні дії.

– Наприклад, може зайти із боку Польщі. Він має плани, що вже лежать на столі. І ці плани не були секретними, як би він не намагався їх приховати, – додала вона.

Читайте також:
Чекати довго не доведеться, Путіна приберуть свої: мольфарка про закінчення війни в УкраїніЗалишилося недовго, він чахне на очах: Влад Росс зробив прогноз про Путіна

Раніше астролог Анжела Перл розповіла, що повномасштабну війну в Україні Росія планувала заздалегідь, це рішення аж ніяк не було спонтанним.

На думку астролога, війна в Україні закінчиться ближче до літа: кульмінація спаде після 12 березня, а бойові дії триватимуть іще 3-4 місяці, щоправда не в такому силовому аспекті.

Теги
Війна в Україні , Володимир Путін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь