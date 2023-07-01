Розмови про переміщення тактичної ядерної зброї РФ на територію Білорусі тривають не перший день. За словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, частина ядерної зброї уже прибула.

Мольфар Макс Гордєєв зробив розклад таро і з’ясував, чи справді Білорусь отримає тактичну ядерну зброю.

– Їм дійсно дали зброю. Але це не та зброя, про яку ми думаємо. Це може бути ядерна зброя, але не така велика, про яку вони розповідають. Уся головна зброя – у Росії, – переконаний він.

За словами мольфара, невелика частина зброї у Білорусі є, втім боятися немає чого.

– Не хвилюйтеся, я впевнений, що нічого поганого не буде, – запевнив Гордєєв.