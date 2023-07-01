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Це не те, про що ми думаємо: мольфар сказав, чи отримає Білорусь ядерну зброю

1 Липня 2023, 12:39
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
чи отримає білорусь ядерну зброю

Розмови про переміщення тактичної ядерної зброї РФ на територію Білорусі тривають не перший день. За словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, частина ядерної зброї уже прибула.

Мольфар Макс Гордєєв зробив розклад таро і з’ясував, чи справді Білорусь отримає тактичну ядерну зброю.

– Їм дійсно дали зброю. Але це не та зброя, про яку ми думаємо. Це може бути ядерна зброя, але не така велика, про яку вони розповідають. Уся головна зброя – у Росії, – переконаний він.

За словами мольфара, невелика частина зброї у Білорусі є, втім боятися немає чого.

– Не хвилюйтеся, я впевнений, що нічого поганого не буде, – запевнив Гордєєв.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Білорусь Росія Ядерна зброя
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