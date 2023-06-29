Уночі 6 червня Росія здійснила черговий терористичний акт щодо нашої країни. Які наслідки після підриву Каховської ГЕС чекають на Україну, розповів мольфар Максим Гордєєв.

За його словами, буде дуже важкий період для України, люди житимуть по-новому, абсолютно.

– Це буде новий режим життя і багато хто навіки залишиться без своїх домівок, близьких. Це дуже значна трагедія для нашої країни та тих країн, які розташовані поблизу, – каже мольфар.

Додає, дуже шкода, що цього досі не розуміють деякі з інших країн. Можливо, вони себе дуже вільно відчувають і думають, що все буде добре.

– Можливо, хтось із них досі спілкується з Путіним, якийсь із лідерів, кому він пообіцяв, що нічого підривати не будуть. Ця ситуація дійсно буде катастрофічною, тому нам треба бути готовими до всього, – сказав Максим.

Раніше ми писали те, що астролог побачила нічний теракт на ЗАЕС і назвала небезпечні дати. За словами Христини Анютіної-Васильченко, ймовірність вибуху є, але найближчого місяця можна видихнути.