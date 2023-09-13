Пропагандисти РФ настільки забрехалися, що вже самі вірять у те, що говорять, проте рано чи пізно правда спливе, запевняє мольфар Макс Гордєєв.

Одним із найвідоміших рупорів Кремля є Ольга Скабєєва. Чи справді вона вірить у “СВО” (спеціальна військова операція) – саме так росіяни називають повномасштабну війну в Україні – чи просто грає на публіку, пояснив таролог.

За словами Гордєєва, Скабєєва дійсно вірить у те, що війна закінчиться успіхом Росії, що вони все знищать в Україні і переможуть. Однак рано чи пізно вся ця пропаганда перестане підтверджувати факти.

Зараз дивляться

– Вони дійсно вірять і намагаються максимально це проявляти… Дуже багато людей уже бачить конкретику, факти. Незважаючи на те, скільки йшла пропаганда, вона була в лайтовому режимі. Зараз вони намагаються взяти всі можливі й неможливі чинники. Пропаганда – їхня свята справа, але вони настільки забрехались, що почали вірити в це самі, – зазначив мольфар.

Додає, Всесвіт не любить брехні, а любить показувати правду, а тому все одно все спливе.

– Чи захочуть люди це чути і бачити? Навряд чи. Тому там стадо, – наголосив Гордєєв.

Раніше мольфар також розповідав, скільки Скабєєвій платять за пропаганду. За його словами, їй дістається небагато, оскільки працює вона нібито за ідею і любить, коли її просто гладять по голові.