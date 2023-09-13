Пропагандисты РФ настолько заврались, что уже сами верят в то, что говорят, однако рано или поздно правда сплывет, уверяет мольфар Макс Гордеев.

Одним из самых известных рупоров Кремля является Ольга Скабеева. Действительно ли она верит в “СВО” (специальная военная операция) — именно так россияне называют полномасштабную войну в Украине — или просто играет на публику, объяснил таролог.

По словам Гордеева, Скабеева действительно верит в то, что война закончится успехом России, что они все уничтожат в Украине и победят. Однако рано или поздно вся эта пропаганда перестанет подтверждать факты.

Сейчас смотрят

— Они действительно верят и стараются максимально это проявлять… Очень много людей уже видит конкретику, факты. Несмотря на то, сколько шла пропаганда, она была в лайтовом режиме. Сейчас они пытаются взять все возможные и невозможные факторы. Пропаганда — их святое дело, но они настолько заврались, что начали верить в это сами, — отметил мольфар.

Добавляет, Вселенная не любит лжи, а любит показывать правду, а потому все равно все всплывет.

— Захотят ли люди это слышать и видеть? Вряд ли. Поэтому там стадо, — подчеркнул Гордеев.

Ранее мольфар также рассказывал, сколько Скабеевой платят за пропаганду. По его словам, ей достается немного, поскольку работает она якобы за идею и любит, когда ее просто гладят по голове.