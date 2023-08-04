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Пройшла не одного депутата: мольфар сказав, чи був у Симоньян секс із Путіним

4 Серпня 2023, 10:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Были ли у Путина и Симоньян интимные отношения

Чи мала російська пропагандистка Маргарита Симоньян інтимні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним, сказав мольфар і таролог Макс Гордєєв.

За його словами, все можливо, але стосунки між ними більше схожі на флірт.

– Тут більшою мірою флірт, ніж реальні або сексуальні стосунки. Симоньян – та ще повія, тому, в принципі, до свого так званого трону у владі вона пройшла не одного депутата. Є ймовірність сексуальних зв’язків, але в плані якихось стосунків із Путіним – ні, – сказав Гордєєв.

Раніше Гордєєв відкрив завісу особистого життя іншої прокремлівської ведучої – Ольги Скабєєвої. Так, він сказав, що Скабєєва зраджувала свого чоловіка, пропагандиста Євгена Попова.

Також мольфар побачив швидкий розпад їхнього шлюбу.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Володимир Путін
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