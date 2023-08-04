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Прошла не одного депутата: мольфар сказал, был ли у Симоньян секс с Путиным

4 августа 2023, 10:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Были ли у Путина и Симоньян интимные отношения

Имела ли российская пропагандистка Маргарита Симоньян интимные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал мольфар и таролог Макс Гордеев.

По его словам, все возможно, но отношения между ними больше похожи на флирт.

— Здесь в большей мере флирт, чем реальные или сексуальные отношения. Симоньян — та еще проститутка, поэтому, в принципе, к своему так называемому трону во власти она прошла не одного депутата. Есть вероятность сексуальных связей, но в плане каких-то отношений с Путиным — нет, — сказал Гордеев.

Ранее Гордеев приоткрыл занавес личной жизни другой прокремлевской ведущей — Ольги Скабеевой. Так, он сказал, что Скабеева изменяла своему мужу, пропагандисту Евгению Попову.

Также мольфар увидел скорый распад их брака.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Владимир Путин
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