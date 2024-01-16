Магнітні бурі виникають внаслідок вивільнення великої кількості сонячної енергії. Вони можуть впливати на магнітне поле Землі та позначатися на роботі технологій, електромереж та навіть людського організму.

Факти ICTV дізналися дати магнітних бурь у січні 2024 року, щоби ви могли підготуватися до них та запобігти можливим негативним наслідкам.

Чим небезпечні магнітні бурі

Дослідження показали, що магнітні бурі здатні порушити наші природні ритми, що проявляється в порушеннях сну, головних болях та змінах настрою. Особливо в цей час треба поберегтися людям, що мають проблеми із серцем та судинами.

Зараз дивляться

У січні 2024 року на нас чекає період особливо інтенсивної магнітної активності. Вона загрожує доволі серйозними наслідками. Хоч багато хто скептично ставиться до впливу магнітних бурь на організм, краще підготуватися, щоби вчасно звернути увагу на погіршення свого стану.

Магнітні бурі у січні 2024 року

Протягом всього місяця є кілька днів, коли треба особливо прислухатися до себе та не перевантажувати організм.

Сильні магнітні бурі прийдуться на 2, 7, 9, 14 , 21 та 27 січня. Детально розберемо загрози, що існують в ці дні.

2 січня – може погіршитися сон, аж до безсоння.

– може погіршитися сон, аж до безсоння. 7 січня – може підвищитися дратівливість та порушитися емоційна рівновага.

– може підвищитися дратівливість та порушитися емоційна рівновага. 9 січня – може виникнути апатія та депресія.

– може виникнути апатія та депресія. 14 січня – підвищиться чутливість до змін погоди.

– підвищиться чутливість до змін погоди. 21 січня – є загроза посилення болю в суглобах та м’язах, може зʼявитися порушення сну.

– є загроза посилення болю в суглобах та м’язах, може зʼявитися порушення сну. 27 січня – мають пильнувати себе, зокрема, сердечники, адже день загрожує аритмією та підвищенням кров’яного тиску.

Інші дати характеризуються як дні з помірною та слабкою геомагнітною активністю. Проте уважним до свого здоровʼя слід бути завжди.