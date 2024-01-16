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Астрология

Следите за своим состоянием: когда ждать магнитных бурь в январе 2024 года

16 января 2024, 12:27
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Сонце
Источник: Pexels

Магнитные бури возникают в результате высвобождения большого количества солнечной энергии. Они могут влиять на магнитное поле Земли и сказываться на работе технологий, электросетей и даже человеческого организма.

Факты ICTV узнали даты магнитных бурь в январе 2024 года, чтобы вы могли подготовиться к ним и предотвратить возможные негативные последствия.

Чем опасны магнитные бури

Исследования показали, что магнитные бури способны нарушить наши естественные ритмы, что проявляется в нарушениях сна, головных болях и изменениях настроения. Особенно в это время надо поберечься людям, имеющим проблемы с сердцем и сосудами.

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В январе 2024 года нас ждет период особенно интенсивной магнитной активности. Она грозит довольно серьезными последствиями. Хотя многие скептически относятся к влиянию магнитных бурь на организм, лучше подготовиться, чтобы вовремя обратить внимание на ухудшение своего состояния.

Магнитные бури в январе 2024 года

В течение всего месяца есть несколько дней, когда надо особенно прислушиваться к себе и не перегружать организм.

Сильные магнитные бури придутся на 2, 7, 9, 14, 21 и 27 января. Подробно разберем угрозы, существующие в эти дни.

  • 2 января — может ухудшиться сон, вплоть до бессонницы.
  • 7 января — может повыситься раздражительность и нарушиться эмоциональное равновесие.
  • 9 января — может возникнуть апатия и депрессия.
  • 14 января — повысится чувствительность к изменениям погоды.
  • 21 января — есть угроза усиления болей в суставах и мышцах, может появиться нарушение сна.
  • 27 января — должны  следить за собой, в частности, сердечники, поскольку день грозит аритмией и повышением кровяного давления.

Другие даты характеризуются как дни с умеренной и слабой геомагнитной активностью. Однако внимательным к своему здоровью следует быть всегда.

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