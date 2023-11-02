Лунный календарь на декабрь 2023 насчитывает в себе немало благоприятных дней. Зная их, можно грамотно построить свои планы, чтобы они сложились наилучшим образом.
Не секрет, что Луна влияет на все живые организмы Земли, а потому как от ее фазы, так и от дня, многое зависит.
Фазы Луны в декабре 2023
- 1-12 декабря — убывающая Луна.
- 13 декабря — новая Луна.
- 14-26 декабря — растущая Луна.
- 27 декабря — полная Луна.
- 28-31 декабря — убывающая Луна.
Лунный календарь на декабрь 2023: благоприятные дни
В декабре 2023, согласно лунному календарю, нас ожидает достаточно благоприятных дней: 4, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 числа.
4 декабря
Благоприятный день для кропотливой работы. Успешны любые финансовые операции и плодотворно продвигается учеба. В эту дату хорошо пройдут любые поездки и путешествия.
5 декабря
Положительный день для построения планов на будущее.
10 декабря
Общение с людьми старшего возраста наградит вас мудростью. Хороший период для того, чтобы закончить начатые дела.
11 декабря
Прекрасный день для покупок и ремонтов. Можно браться за новые начинания, разрабатывать планы и проекты.
13 декабря
Благоприятный день, чтобы начать заниматься спортом и избавиться от вредных привычек.
16 декабря
Смело стройте планы и приступайте к новым проектам. Не бойтесь активных контактов и торговых операций.
18 декабря
В эту дату прекрасно налаживаются любые контакты. Также он положителен для романтического общения. Хорошо скажутся активный отдых, путешествия и физическая активность.
19 декабря
Займитесь активностью — отправьтесь в путешествие или сходите в спортзал. Также можно посвятить себя искусству.
22 декабря
Время любви, творчества и духовных поисков. Благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок.
23 декабря
Воплощение планов приведет к задуманому результату. Также – отличный период для путешествия.
25 декабря
Положительный период для активности и творчества. Кроме того, можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами.
26 декабря
Прекрасный день для начинаний в любой сфере. А еще день хорош для укрепления родственных отношений.
29 декабря
Благоприятный день для любовных отношений и заключения брака.
Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на декабрь 2023
- Благоприятные дни для путешествий: 4, 19, 23.
- Благоприятные дни для новых начинаний: 9, 19, 26.
- Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 11, 12, 13, 15, 16, 22.
- Благоприятные дни для творчества и спорта: 4, 13, 17, 25, 28.
- Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 18, 22, 26, 29.
- Благоприятные дни для похода к врачу: 5, 7.
Неблагоприятные дни в декабре 2023
- Неблагоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 2, 20, 24, 27, 3.
- Неблагоприятные дни, когда могут возникнуть конфликты: 3, 14, 20, 21, 24, 31.
- Неблагоприятные дни для новых начинаний: 6, 8, 27.
- Неблагоприятные дни для путешествий: 20, 27.
- Неблагоприятные дни для финансовых или юридических дел: 14, 29, 30.