Лунный календарь на декабрь 2023 насчитывает в себе немало благоприятных дней. Зная их, можно грамотно построить свои планы, чтобы они сложились наилучшим образом.

Не секрет, что Луна влияет на все живые организмы Земли, а потому как от ее фазы, так и от дня, многое зависит.

Фазы Луны в декабре 2023

1-12 декабря — убывающая Луна.

13 декабря — новая Луна.

14-26 декабря — растущая Луна.

27 декабря — полная Луна.

28-31 декабря — убывающая Луна.

Лунный календарь на декабрь 2023: благоприятные дни

В декабре 2023, согласно лунному календарю, нас ожидает достаточно благоприятных дней: 4, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 числа.

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4 декабря

Благоприятный день для кропотливой работы. Успешны любые финансовые операции и плодотворно продвигается учеба. В эту дату хорошо пройдут любые поездки и путешествия.

5 декабря

Положительный день для построения планов на будущее.

10 декабря

Общение с людьми старшего возраста наградит вас мудростью. Хороший период для того, чтобы закончить начатые дела.

11 декабря

Прекрасный день для покупок и ремонтов. Можно браться за новые начинания, разрабатывать планы и проекты.

13 декабря

Благоприятный день, чтобы начать заниматься спортом и избавиться от вредных привычек.

16 декабря

Смело стройте планы и приступайте к новым проектам. Не бойтесь активных контактов и торговых операций.

18 декабря

В эту дату прекрасно налаживаются любые контакты. Также он положителен для романтического общения. Хорошо скажутся активный отдых, путешествия и физическая активность.

19 декабря

Займитесь активностью — отправьтесь в путешествие или сходите в спортзал. Также можно посвятить себя искусству.

22 декабря

Время любви, творчества и духовных поисков. Благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок.

23 декабря

Воплощение планов приведет к задуманому результату. Также – отличный период для путешествия.

25 декабря

Положительный период для активности и творчества. Кроме того, можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами.

26 декабря

Прекрасный день для начинаний в любой сфере. А еще день хорош для укрепления родственных отношений.

29 декабря

Благоприятный день для любовных отношений и заключения брака.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на декабрь 2023

Благоприятные дни для путешествий: 4, 19, 23.

Благоприятные дни для новых начинаний: 9, 19, 26.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 11, 12, 13, 15, 16, 22.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 4, 13, 17, 25, 28.

Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 18, 22, 26, 29.

Благоприятные дни для похода к врачу: 5, 7.

Неблагоприятные дни в декабре 2023