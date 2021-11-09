Багатьом може здатися, що краса знаків зодіаку визначається винятково зовнішністю. Однак це досить широке поняття. Адже багато хто помічав, що людина начебто зовні не має видатних даних, але привертає увагу буквально кожного. Це не дивно, адже крім обличчя та фігури, у поняття краси входять харизма, характер, уміння правильно залучати до себе оточуючих.

Спадкова відьма Марія Тиха склала рейтинг найкрасивіших знаків зодіаку.

Третє місце – Терези

Бронза в рейтингу найкрасивіших знаків зодіаку належить Терезам. Вони можуть не вирізнятися стилем, але зірки і планети від самого народження наділяють їх неймовірною харизмою, сильною енергетикою, яка заряджає всіх довкола позитивом і добром. Терези — квінтесенція краси, вони добрі та чуйні люди, сповнені любові до життя.

Ви досі не вірите? Тоді ловіть підбірку знаменитостей, які народилися під знаком Терези: Моніка Беллуччі, Бріжит Бардо, Вілл Сміт, Кетрін Зета-Джонс, Г’ю Джекман, Маріон Котійяр.

Друге місце — Риби

Серед представниць прекрасної статі Рибки зустрічаються найчастіше. Жінки цього знаку зодіаку відрізняються особливою душевністю, романтичністю та ніжністю. Такі дівчата нерідко мають прекрасні обличчя. Вони завжди посідають перші місця на конкурсах краси і користуються популярністю серед чоловіків. Рибки часто мають гарні пухкі губи, блакитні очі та світле волосся.

Хто народився під знаком Риби: Єва Герцигова, Сінді Кроуфорд, Елізабет Тейлор, Шерон Стоун, Дрю Беррімор і Єва Мендес.

Перше місце – Водолій

Почесне золото у рейтингу найгарніших знаків зодіаку отримує Водолій.

Вони можуть досягти успіху та визнання у всьому, якщо захочуть. Вони досить сильні та цілеспрямовані, навіть якщо життя ставить їх у жорсткі рамки. Гарних Водолійок на світі дуже багато, і всі вони дійсно знають, як користуватися красою як зброєю.

Краса Водолія – пекуча та небезпечна, далеко не всі можуть встояти перед нею. Тут краса межує з пристрастю та сексуальністю більше, ніж у багатьох інших знаків зодіаку.

Хто народився під знаком Водолія: Анна Павлова, Дженніфер Еністон, Періс Гілтон, Джастін Тімберлейк, Тіна Кароль, Шакіра.