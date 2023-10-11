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Планируют правильные вещи: мольфар сказал, уничтожат ли ВСУ Крымский мост до конца года

11 октября 2023, 15:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Чи знищать ЗСУ Кримський міст до кінця рокуУничтожат ли ВСУ Крымский мост до конца года

Крымский мост будет уничтожен, уверен мольфар Макс Гордеев. Но сначала с полуострова надо изгнать дух России.

Удастся ли ВСУ уничтожить Крымский мост до конца года? Нет. Общее разрушение будет, но чуть позже.

— Надо действительно будет отбивать, забирать свое силой. Здесь никаким образом иначе не произойдет. С Крымом и Крымским мостом так же. Пока, в настоящее время, 100% не вижу до конца года общего разрушения, но то, что оно произойдет, — точно. Сейчас планируют правильные вещи, очень сильно пугают, — отметил мольфар.

Добавляет, если бы у наших военных была конкретная цель по уничтожению моста, его бы уже не было.

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Ранее мольфар также сказал, спасут ли россиян бомбоубежища в метро. Ведь в стране-агрессоре готовят станции под укрытие, и делают это не зря.

Гордеев увидел прилеты по РФ, также он уверен, что они будут более частыми, нежели сейчас.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Крым
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