Мольфар і таролог Макс Гордєєв впевнений, Рамзан Кадиров зімітував свою смерть. У ефірі Ранку у Великому Місті він розповів, для чого це було зроблено та що буде з Чечнею після Кадирова.

Каже, його смерть була імітацією. Таким чином він хотів зрозуміти, хто його ворог.

– Дуже багато одразу з’явилося людей, які почали заявляти, що ми там все повернемо, Чечню повернемо тощо. Все було зроблено для того, щоб він побачив – хто є хто. Він нейтралізує цих людей, – зазначає мольфар.

Додає, Путін дуже боїться того, що Кадирова не стане, а тому на його місце вже готують людину, яка у разі чого зможе швидко перехопити владу.

Зараз дивляться

– Зараз дуже активно планується переворот в Чечні і він можливий після реальної смерті Кадирова, але чи призведе він до змін? Малоймовірно. Путін має вплив і фінанси для того, щоб підтримувати і надалі стосунки з Чечнею. Велика ймовірність того, що Чечня і надалі залежатиме від РФ, – наголосив Гордєєв.

Раніше мольфар також побачив стан здоров’я Кадирова. За його словами, главі Чечні зараз дійсно нічого не загрожує.