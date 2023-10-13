Будет ли Россия атаковать Украину новыми бесшумными иранскими дронами, сказал мольфар и таролог Макс Гордеев.

По его словам, это действительно будет, а потому украинцам надо быть начеку.

— Да, будет такое. Действительно, уже сделали и отправили такую партию. Нам надо быть готовыми. Они действительно очень тихие и ночью будут создавать нам проблемы. К сожалению, будут лететь, — отметил Гордеев.

Ранее мольфар также сказал, уничтожат ли ВСУ Крымский мост до конца года. Он уверен, что общее разрушение будет, но чуть позже — не в 2023 году. Сейчас военные планируют правильные вещи.

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Также Гордеев сказал, что сначала необходимо из Крыма изгнать российский дух.