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Не заганяйте себе в рамки: гороскоп на 3 червня 2023 року

2 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 3 червня 2023 року попереджає про нестабільну енергетику дня та перепади настрою. Може з’явитися поклик переробити всі справи, виконати все ідеально, а потім лежати без сил.

За прогнозом університету Нікіфорових, 3 червня можуть бути більші вимоги до себе та, як наслідок, до інших. Не ставте ні собі, ні навколишнім жорстких рамок, адже їх буде дуже складно витримати, а потім накопичуватиметься агресія і роздратування від розчарувань.

Чудово буде зустрітися з друзями, побачити тих, із ким давно не спілкувалися, та поговорити не лише про нещодавні особисті події, а й про події світового масштабу.

Згідно з гороскопом на 03.06.2023, у цей день:

  • сприятливо до 08:46 – віддавати борги, розпочинати лікування.
  • несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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