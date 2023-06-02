Гороскоп на 3 июня 2023 года предупреждает о нестабильной энергетике дня и перепадах настроения. Может появиться позыв переделать все дела, выполнить все идеально, а потом лежать без сил.

По прогнозу университета Никифоровых, 3 июня могут быть большие требования к себе и, как следствие, к другим. Не ставьте ни себе, ни окружающим жестких рамок, ведь их будет очень сложно выдержать, а потом будет накапливаться агрессия и раздражение от разочарований.

Прекрасно будет встретиться с друзьями, увидеть тех, с кем давно не общались, и поговорить не только о недавних личных событиях, но и о событиях мирового масштаба.

Согласно гороскопу на 03.06.2023, в этот день:

благоприятно до 08:46 — отдавать долги, начинать лечение.

неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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