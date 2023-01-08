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Не станьте жертвою обману: гороскоп на 9 січня 2023 року

8 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 січня 2023 року рекомендує скористатися хорошим моментом для інтелектуальної діяльності.

За прогнозом університету Нікіфорових, сьогодні можна не просто швидко зробити багато, але дійсно зробити це якісно, ​​що стане чудовим внеском у ваше професійне та кар’єрне зростання.

Сьогодні є ризик обману та шахрайства, будьте обережнішими – як мінімум не залишайте свої речі без нагляду, як максимум – не довіряйте новим знайомим, підозрілим СМС і дзвінкам.

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Можуть бути конфлікти, сварки, непорозуміння – ліпше намагайтеся використовувати повідомлення, уникати особистого спілкування, якщо людина втомилася, погано почувається, перебуває не в ресурсі.

Згідно з гороскопом на 9 січня, у цей день:

  • сприятливо – розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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