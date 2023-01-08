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Не станьте жертвой обмана: гороскоп на 9 января 2023 года

8 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 января 2023 года рекомендует воспользоваться хорошим моментом для интеллектуальной деятельности.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, сегодня можно не просто быстро сделать много, но действительно сделать это качественно, что станет отличным вкладом в ваш профессиональный и карьерный рост.

Сегодня есть риск обмана и мошенничества, будьте осторожнее – как минимум не оставляйте свои вещи без присмотра, как максимум – не доверяйте новым знакомым, подозрительным СМС и звонкам.

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Могут быть конфликты, ссоры, недоразумения – лучше старайтесь использовать сообщения, избегать личного общения, если человек устал, плохо себя чувствует, находится не в ресурсе.

Согласно гороскопу на 9 января, в этот день:

  • благоприятно – начинать лечение;
  • неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.
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