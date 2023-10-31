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Не сподівайтеся встигнути все та одразу: гороскоп на 1 листопада 2023 року

31 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 1 листопада 2023 року обіцяє метушливу та неспокійну енергетику дня.

Може виникнути велике бажання встигнути все й одразу, але здійснити це буде важко. Як результат – смуток, розчарування і сварки з конфліктами, претензіями.

Щоб уникнути цього, пожертвуйте багатозадачністю, сконцентруйтеся на одній справі, нехай це буде щось звичне, буденне.

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За прогнозом університету Нікіфорових, 1 листопада час загалом не сприяє важливому, пропонує нам займатися звичайним і повсякденним, особливо до 17:49. Далі момент стає більш сприятливим, але для справді важливого все ж таки не підходить.

Наведіть лад у своєму віртуальному просторі та колі спілкування – видаліть старі повідомлення у ділових та особистих листуваннях, непотрібні скриншоти, фотографії, програми, вийдіть з неактуальних чатів.

Згідно з гороскопом на 01.11.2023, цього дня:

  • сприятливо до 17:49 – віддавати борг, розпочинати лікування;
  • сприятливо після 17:49 – обрізати нігті та стригти волосся, починати подорож;
  • несприятливо – одягати новий одяг, давати та брати гроші в борг.

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