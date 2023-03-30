Гроші відіграють важливу роль у нашому житті, тому напевно кожен бодай раз у житті бачив їх уві сні.

У повсякденному житті вони надають нам можливість комфортно жити та купувати різні товари, а у снах – уособлюють багатство розуму.

Факти ICTV дізнавалися, до чого сняться гроші та як трактувати фінансові сновидіння.

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Наснилися гроші: трактування сну

Австрійський психолог і невролог Зигмунд Фройд вважав, що гроші у сні можуть вказувати на владу, силу та авторитет людини.

Також вони можуть символізувати сексуальність, бажання або добробут, які найближчим часом відчуватиме сновида.

За сонником Густава Міллера, побачити гроші уві сні може означати матеріальні блага, багатство, фінансовий успіх, інвестиції або позитивні зміни в житті.

За іншим сонником, гроші у сні можуть вказувати на те, що сновида боїться втратити контроль над фінансами, тому усі думки сфокусовані на грошах.

А ось сліпа болгарська провидиця Ванга вважала, що побачити гроші у сні – означає, що сновиді потрібно звернути увагу на свою фінансову ситуацію, адже найближчим часом із цим можуть виникнути проблеми.

За іншими популярними сонниками, гроші уві сні символізують внутрішню потребу людини в самовираженні та досягненні успіху.

Звісно, трактування сновидінь можуть відрізнятися в різних культурах, також усе залежить від індивідуальних переконань. Тому радимо прислухатися до власних почуттів та інтуїції.

До чого сняться гроші

Сновидіння про гроші – перші знаки позитивних змін у житті. Після такого сну на вас чекає щось приємне та позитивне – успіх і карʼєрне зростання на роботі, початок любовних стосунків чи покращення самооцінки.

Проте багато залежить від деталей самого сну. Наприклад:

Сон про раптово знайдені гроші символізує здійснення заповітного бажання.

символізує здійснення заповітного бажання. Якщо у сні ви крали гроші , то наяву можете перебувати у небезпеці. Можливо, поряд є людина, яка намагається маніпулювати вами заради своєї вигоди.

, то наяву можете перебувати у небезпеці. Можливо, поряд є людина, яка намагається маніпулювати вами заради своєї вигоди. Побачили у сні купюри з великим номіналом – отже, скоро з’явиться нова можливість в житті.

– отже, скоро з’явиться нова можливість в житті. Вам наснилися фальшиві гроші – це попередження, не дозволяйте втягнути себе в сумнівні справи. А якщо підроблені гроші були дрібного номіналу, ви самі затіваєте не надто чесну справу.

– це попередження, не дозволяйте втягнути себе в сумнівні справи. А якщо підроблені гроші були дрібного номіналу, ви самі затіваєте не надто чесну справу. Віддавати комусь гроші уві сні – означає проблеми або матеріальні втрати.

уві сні – означає проблеми або матеріальні втрати. Якщо у сні ви економили гроші – добра ознака, адже в житті все налагодиться, можливо, ви досягнете певного рівня добробуту і комфорту.

– добра ознака, адже в житті все налагодиться, можливо, ви досягнете певного рівня добробуту і комфорту. Бачити у сні гаманець , в якому є великі та дрібні купюри – життя сновиди буде наповнене позитивними емоціями.

, в якому є великі та дрібні купюри – життя сновиди буде наповнене позитивними емоціями. Якщо ви жінка і вам наснилися великі гроші, чекайте на неочікувані сюрпризи та радісні новини. А чоловікам такі сни обіцяють просування по кар’єрних сходах або вигідну угоду.

Грати на гроші у сні — означає ризик втратити роботу, заробіток, майно чи джерела доходу.

Якщо уві сні ви побачили срібні монети, значить скоро на вас чекає чималий фінансовий прибуток. А от золоті монети передбачають, що сновида виявиться дуже шанованою персоною.