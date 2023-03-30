Деньги играют важную роль в нашей жизни, поэтому наверняка каждый хотя бы раз в жизни видел их во сне.

В повседневной жизни они предоставляют нам возможность комфортно жить и покупать различные товары, а во снах — олицетворяют богатство ума.

Факты ICTV узнавали, к чему снятся деньги и как трактовать финансовые сновидения.

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Приснились деньги: трактовка сна

Австрийский психолог и невролог Зигмунд Фрейд считал, что деньги во сне могут указывать на власть, силу и авторитет человека.

Также они могут символизировать сексуальность, желание или благополучие, которые в ближайшее время будет ощущать человек.

По соннику Густава Миллера, увидеть деньги во сне может означать материальные блага, богатство, финансовый успех, инвестиции или позитивные изменения в жизни.

По другому соннику, деньги во сне могут указывать на то, что вы боитесь потерять контроль над финансами, поэтому все мысли сфокусированы на деньгах.

А вот слепая болгарская провидица Ванга считала, что увидеть деньги во сне – может значить, что человеку нужно обратить внимание на свою финансовую ситуацию, ведь в ближайшее время с этим могут возникнуть проблемы.

По другим популярным сонникам, деньги во сне символизируют внутреннюю потребность человека в самовыражении и достижении успеха.

Конечно, трактовки сновидений могут отличаться в разных культурах, также все зависит от индивидуальных убеждений. Поэтому советуем прислушиваться к собственным чувствам и интуиции.

К чему снятся деньги

Сновидения о деньгах — первые знаки позитивных перемен в жизни. После такого сна вас ждет что-то приятное и позитивное — успех и карьерный рост на работе, начало любовных отношений или улучшение самооценки.

Однако многое зависит от деталей самого сна. Например:

Сон о внезапно обретенных деньгах символизирует осуществление заветного желания.

символизирует осуществление заветного желания. Если во сне вы воровали деньги , то наяву можете находиться в опасности. Возможно, рядом есть человек, который пытается манипулировать вами ради своей выгоды.

, то наяву можете находиться в опасности. Возможно, рядом есть человек, который пытается манипулировать вами ради своей выгоды. Увидели во сне купюры с большим номиналом — значит, скоро появится новая возможность в жизни.

— значит, скоро появится новая возможность в жизни. Вам приснились фальшивые деньги — это предупреждение, не позволяйте втянуть себя в сомнительные дела. А если поддельные деньги были мелкого номинала, вы сами затеете не очень честное дело.

— это предупреждение, не позволяйте втянуть себя в сомнительные дела. А если поддельные деньги были мелкого номинала, вы сами затеете не очень честное дело. Отдавать кому-то деньги во сне означает проблемы или материальные потери.

во сне означает проблемы или материальные потери. Если во сне вы экономили деньги — хороший признак, ведь в жизни все наладится, возможно, вы достигнете определенного уровня благосостояния и комфорта.

— хороший признак, ведь в жизни все наладится, возможно, вы достигнете определенного уровня благосостояния и комфорта. Видеть во сне кошелек , в котором есть крупные и мелкие купюры — ваша жизнь будет наполнена положительными эмоциями.

, в котором есть крупные и мелкие купюры — ваша жизнь будет наполнена положительными эмоциями. Если вы женщина и вам приснились большие деньги, ждите неожиданных сюрпризов и радостных новостей. А мужчинам такие сны сулят продвижение по карьерной лестнице или выгодную сделку.

Играть на деньги во сне — означает риск потерять работу, заработок, имущество или источники дохода.

Если во сне вы увидели серебряные монеты, то скоро вас ждет немалая финансовая прибыль. А вот золотые монеты — лунатик окажется очень уважаемой персоной.