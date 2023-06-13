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Може скласти компанію Леніну: що чекає на Путіна після смерті

13 Червня 2023, 20:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Чи покладуть Путіна в мавзолей - прогноз на картах таро

Путіна можуть покласти в мавзолей, але це малоймовірно. Про те, що буде з диктатором після смерті, розповів мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті.

– Ви повинні розуміти, що смерть Путіна не дорівнює падінню режиму в РФ. Він, як Ленін, який благав, щоб його кремували. Але революціонера поховали, щоб утримати ту сутність, яка в ньому жила, – заявив Гордєєв.

Мольфар упевнений, що з Путіним ситуація буде інша – він не дозволить себе забальзамувати. Долю Леніна він не хоче повторювати і докладе для цього зусиль.

– У нього вже є проєкт. Я впевнений, що його або кремують, або десь поховають, – стверджує Макс.

Раніше мольфар розповів, яким буде результат війни, якщо Путін помре. Карти таро показали, що війна може призупинитися, але ненадовго. Є ймовірність, що після диктатора прийде інший справжній кат, який тероризуватиме цивілізований світ ядерною зброєю.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Володимир Путін
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