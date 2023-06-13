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Может составить компанию Ленину: что ждет Путина после смерти

13 июня 2023, 20:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Чи покладуть Путіна в мавзолей - прогноз на картах таро

Путина могут положить в мавзолей, но это маловероятно. О том, что будет с диктатором после смерти, рассказал мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе.

— Вы должны понимать, что смерть Путина не равно падению режима в РФ. Он, как Ленин, который умолял, чтобы его кремировали. Но революционера похоронили, чтобы удержать ту сущность, которая в нем жила, — заявил Гордеев.

Мольфар уверен, что с Путиным ситуация будет другая — он не позволит себя забальзамировать. Судьбу Ленина он не хочет повторять и приложит для этого все усилия.

— У него уже есть проект. Я уверен, что его либо кремируют, либо где-то похоронят, — утверждает Макс.

Ранее мольфар рассказал, каким будет исход войны, если Путин умрет. Карты таро показали, что война может приостановиться, но ненадолго. Не исключено, что после диктатора придет второй настоящий палач, который будет терроризировать цивилизованный мир ядерным оружием.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Владимир Путин
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