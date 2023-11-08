Американский бізнесмен Ілон Маск – людина нестабільна та непередбачувана, зазначив мольфар Макс Гордєєв. Таролог спитав у карт, наскільки велика ймовірність того, що власник Tesla може підтримати Росію у війні з Україною.

Чи перейде Ілон Маск на бік Росії – прогнози мольфара

Розклад показав, що у Маска паморочиться голова, ба більше – він божеволіє, каже таролог. Сказати, що є чинником цього, важко, додає Макс Гордєєв.

– Він взагалі зараз в астралі. Він трішки не розуміє, з чим він грає. Його можуть просто елементарно прибрати, причому не росіяни і не українці, – розповів мольфар в ефірі Ранку у великому місті.

Перехід Маска на бік Росії Макс Гордєєв вважає малоймовірним, але все може бути. Адже бізнесмен зараз зазнає чималих фінансових втрат. Задля поповнення статків він може укласти угоду не з тими людьми, прогнозує таролог.

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– Він може користуватися саме допомогою Путіна, який може його фінансувати чи давати якісь гроші. Тому так, можливо, що він перейде на бік Путіна, – зауважив таролог.

Раніше Макс Гордєєв розповів, для чого Кім Чен Ин приїздив до Путіна.