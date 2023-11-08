Американский бизнесмен Илон Маск — человек нестабильный и непредсказуемый, отметил мольфар Макс Гордеев. Таролог спросил у карт, насколько велика вероятность того, что владелец Tesla может поддержать Россию в войне с Украиной.

Перейдет ли Илон Маск на сторону России — прогнозы мольфара

Расклад показал, что у Маска кружится голова, более того — он сходит с ума, говорит таролог. Сказать, что является фактором этого, трудно, добавляет Макс Гордеев.

— Он вообще сейчас находится в астрале. Он немного не понимает, с чем он играет. Его могут просто элементарно убрать, причем не россияне и не украинцы, — рассказал мольфар в эфире Утра в большом городе.

Переход Маска на сторону России представляется Максу Гордееву маловероятным, но все может быть. Ведь бизнесмен сейчас терпит немалые финансовые потери. Для пополнения состояния он может заключить сделку не с теми людьми, прогнозирует таролог.

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— Он может пользоваться именно помощью Путина, который может его финансировать или давать какие-то деньги. Поэтому да, возможно, что он перейдет на сторону Путина, — отметил таролог.

Ранее Макс Гордеев рассказал, для чего Ким Чен Ын приезжал к Путину.