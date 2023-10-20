Відому ПВК з Росії можуть більше не потривожити. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, наскільки велику загрозу несуть вагнерівці для України.

– Карти показали, що загрози ніякої немає, крім того, що вони солдати у складі армії Росії. Якщо говорити глобально, то говорити про якусь небезпеку не варто. Вони як були в пакетах, так і залишаться там, – вважає мольфар.

Гордєєв додав, що нічого нового не буде. Утім, керівництво все ж не обійшлося без зміни кадрів.

– У них якийсь новий генерал. Якась нова людина. Але вони як були ніким, так і залишаться ніким. Та й після всієї цієї історії вони не знають, кому вірити. У них уже немає тієї ініціативності та мотивації, яка була раніше. Карти показують, що вони емоційно дуже сильно розбиті, – зазначив мольфар.

Раніше Гордєєв розповів, чи готується Росія до тривалої війни. Мольфар вважає, що тут питання більше про конфлікт, адже саме він залишиться, навіть якщо війна закінчиться. Що стосується бойових дій, то тут чітко можна побачити певні етапи.