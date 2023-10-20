Известная ЧВК из России могут больше не потревожить. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе рассказал, насколько большую угрозу несут вагнеровцы для Украины.

— Карты показали, что угрозы никакой нет, кроме того, что они солдаты в составе армии России. Если говорить глобально, то говорить о какой-то опасности нет стоит. Они как были в пакетах, так и останутся там, — считает мольфар.

Гордеев добавил, что ничего нового не будет. Впрочем, руководство все же не обошлось без смены кадров.

— У них какой-то новый генерал. Какой-то новый человек. Но они как были никем, так и останутся никем. Да и после всей этой истории они не знают, кому верить. У них уже нет той инициативности и мотивации, которая была прежде. Карты показывают, что они эмоционально очень сильно разбиты, — отметил мольфар.

Ранее Гордеев рассказал, готовится ли Россия к длительной войне. Мольфар считает, что здесь вопрос больше о конфликте, ведь именно он останется, даже если война закончится. Что касается боевых действий, то здесь четко можно увидеть определенные этапы.