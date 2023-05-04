Місячне затемнення — астрономічне явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем та Місяцем. У цей час Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі.
Перше Місячне затемнення у 2023 році чекає на нас вже у травні. Коли буде місячне затемнення у травні 2023 року, що принесе цей період, а також що можна і не можна робити в день затемнення, дізнавалися Факти ICTV.
Місячне затемнення у травні 2023 – дата і вплив
Затемнення відбудеться у пʼятницю 5 травня 2023 року. Астрономічне явище триватиме з 17:14 до 21:31 за київським часом.
Астрологи називають цю подію унікальною, оскільки це буде найглибше напівтіньове затемнення (тобто Місяць потемніє лише частково) з лютого 2017 року до вересня 2042 року.
Крім того, місячне затемнення 5 травня завершує перший коридор затемнень у 2023 році, а також воно збігається з ретроградним Меркурієм і повним Місяцем.
Хоч саме затемнення відбудеться 5 травня, його вплив ми відчуватимемо з 4 до 12 травня 2023 року. У цей період люди можуть бути емоційно збудженими, агресивними, нетерпимими.
Також можуть зрости травматизм, кількість техногенних і природних катастроф. Не надто добре почуватимуться люди з психоневрологічними розладами.
Що не можна робити під час місячного затемнення у травні 2023
- Відправлятися у дальню дорогу чи водити машину (потрібно буди дуже обережним).
- Перебувати та контактувати з натовпом.
- Розпочинати нові справи.
- Ухвалювати важливі рішення, підписувати документи.
- Змінювати щось у зовнішності (стригти чи фарбувати волосся).
- Робити хірургічні чи пластичні операції (не стосується термінових).
- Робити ін’єкції краси.
- Вкладати гроші або позичати, оформлювати кредити.
- Конфліктувати з іншими людьми чи зʼясовувати стосунки.
- Розривати або починати нові стосунки.
- Розпочинати лікування.
- Займатися важкою фізичною працею.
Також не рекомендовано їсти протягом трьох годин до та після затемнення, а також дивитися на затемнення чи перебувати у цей час на вулиці.
Що потрібно робити під час затемнення
За словами астрологів, в цей час потрібно бути особливо стриманим і не вестися на провокації. Енергія в цей період стає деструктивною і може з’явитися бажання робити все всупереч.
У день місячного затемнення, тобто 5 травня, намагайтеся бути якомога спокійнішими, стежте за своїм раціоном, тримайте емоції під контролем та приведіть думки до ладу!
Місячне затемнення – сприятливий час для медитацій. Вони допоможуть зосередитись на емоціях та привести думки в гармонію з тілом.
Також можна займатися творчістю й написанням. Місяць вважається втіленням творчої енергії, тому в день затемнення не чиніть опір своїм творчим поривам: малюйте, пишіть, танцюйте.
У період місячного затемнення у травні 2023 також буде корисним:
- зайнятися своїм здоров’ям, фізичною формою;
- приймати ванни із сіллю чи травами;
- прибирати в будинку;
- позбутися старих та непотрібних речей;
- позбутися від шкідливих звичок;
- відпочивати;
- займатися духовними практиками.