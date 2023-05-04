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Астрологія

Місячне затемнення у травні 2023: дата, вплив та що не можна робити

4 Травня 2023, 15:50
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Місячне затемнення
Джерело: Pixabay

Місячне затемнення — астрономічне явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем та Місяцем. У цей час Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі.

Перше Місячне затемнення у 2023 році чекає на нас вже у травні. Коли буде місячне затемнення у травні 2023 року, що принесе цей період, а також що можна і не можна робити в день затемнення, дізнавалися Факти ICTV.

Місячне затемнення у травні 2023 – дата і вплив

Затемнення відбудеться у пʼятницю 5 травня 2023 року. Астрономічне явище триватиме з 17:14 до 21:31 за київським часом.

Астрологи називають цю подію унікальною, оскільки це буде найглибше напівтіньове затемнення (тобто Місяць потемніє лише частково) з лютого 2017 року до вересня 2042 року.

Крім того, місячне затемнення 5 травня завершує перший коридор затемнень у 2023 році, а також воно збігається з ретроградним Меркурієм і повним Місяцем.

Хоч саме затемнення відбудеться 5 травня, його вплив ми відчуватимемо з 4 до 12 травня 2023 року. У цей період люди можуть бути емоційно збудженими, агресивними, нетерпимими.

Також можуть зрости травматизм, кількість техногенних і природних катастроф. Не надто добре почуватимуться люди з психоневрологічними розладами.

Що не можна робити під час місячного затемнення у травні 2023

  • Відправлятися у дальню дорогу чи водити машину (потрібно буди дуже обережним).
  • Перебувати та контактувати з натовпом.
  • Розпочинати нові справи.
  • Ухвалювати важливі рішення, підписувати документи.
  • Змінювати щось у зовнішності (стригти чи фарбувати волосся).
  • Робити хірургічні чи пластичні операції (не стосується термінових).
  • Робити ін’єкції краси.
  • Вкладати гроші або позичати, оформлювати кредити.
  • Конфліктувати з іншими людьми чи зʼясовувати стосунки.
  • Розривати або починати нові стосунки.
  • Розпочинати лікування.
  • Займатися важкою фізичною працею.

Також не рекомендовано їсти протягом трьох годин до та після затемнення, а також дивитися на затемнення чи перебувати у цей час на вулиці.

Що потрібно робити під час затемнення

За словами астрологів, в цей час потрібно бути особливо стриманим і не вестися на провокації. Енергія в цей період стає деструктивною і може з’явитися бажання робити все всупереч.

У день місячного затемнення, тобто 5 травня, намагайтеся бути якомога спокійнішими, стежте за своїм раціоном, тримайте емоції під контролем та приведіть думки до ладу!

Місячне затемнення – сприятливий час для медитацій. Вони допоможуть зосередитись на емоціях та привести думки в гармонію з тілом.

Також можна займатися творчістю й написанням. Місяць вважається втіленням творчої енергії, тому в день затемнення не чиніть опір своїм творчим поривам: малюйте, пишіть, танцюйте.

У період місячного затемнення у травні 2023 також буде корисним:

  • зайнятися своїм здоров’ям, фізичною формою;
  • приймати ванни із сіллю чи травами;
  • прибирати в будинку;
  • позбутися старих та непотрібних речей;
  • позбутися від шкідливих звичок;
  • відпочивати;
  • займатися духовними практиками.
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