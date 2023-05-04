Лунное затмение — астрономическое явление, которое происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной. В это время Луна попадает в тень или полутень Земли.

Первое лунное затмение в 2023 году ждет нас уже в мае. Когда будет лунное затмение в мае 2023 года, что принесет этот период, а также что можно и нельзя делать в день затмения, узнавали Факты ICTV.

Лунное затмение в мае 2023 — дата и влияние

Затмение состоится в пятницу 5 мая 2023 года. Астрономическое явление продлится с 17:14 до 21:31 по киевскому времени.

Астрологи называют это событие уникальным, потому что это будет самое глубокое полутеневое затмение (то есть Луна потемнеет лишь частично) с февраля 2017 года по сентябрь 2042 года.

Кроме того, лунное затмение 5 мая завершает первый коридор затмений в 2023 году, а также совпадает с ретроградным Меркурием и полной Луной.

Хотя само затмение произойдет 5 мая, его влияние мы будем ощущать с 4 по 12 мая 2023 года. В этот период люди могут быть эмоционально возбужденными, агрессивными, нетерпимыми.

Также могут возрасти травматизм, количество техногенных и природных катастроф. Не очень хорошо себя будут чувствовать люди с психоневрологическими расстройствами.

Что нельзя делать во время лунного затмения в мае 2023

Отправляться в дальнюю дорогу или водить машину (нужно быть очень осторожным).

Находиться и контактировать с толпой.

Начинать новые дела.

Принимать важные решения, подписывать документы.

Менять что-то во внешности (стричь или красить волосы).

Делать хирургические или пластические операции (не касается срочных).

Делать инъекции красоты.

Вкладывать деньги или занимать, оформлять кредиты.

Конфликтовать с другими людьми или выяснять отношения.

Разрывать или начинать новые отношения.

Начинать лечение.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Также не рекомендуется есть в течение трех часов до и после затмения, а также смотреть на затмение или находиться в это время на улице.

Что нужно делать во время затмения

По словам астрологов, в это время нужно быть особенно сдержанным и не вестись на провокации. Энергия в этот период становится деструктивной и может появиться желание делать все вопреки.

В день лунного затмения, то есть 5 мая, старайтесь быть как можно спокойнее, следите за своим рационом, держите эмоции под контролем и приведите мысли в порядок!

Лунное затмение — благоприятное время для медитаций. Они помогут сосредоточиться на эмоциях и привести мысли в гармонию с телом.

Также можно заниматься творчеством и написанием. Луна считается воплощением творческой энергии, поэтому в день затмения не сопротивляйтесь своим творческим порывам: рисуйте, пишите, танцуйте.

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