Лунное затмение — астрономическое явление, которое происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной. В это время Луна попадает в тень или полутень Земли.
Первое лунное затмение в 2023 году ждет нас уже в мае. Когда будет лунное затмение в мае 2023 года, что принесет этот период, а также что можно и нельзя делать в день затмения, узнавали Факты ICTV.
Лунное затмение в мае 2023 — дата и влияние
Затмение состоится в пятницу 5 мая 2023 года. Астрономическое явление продлится с 17:14 до 21:31 по киевскому времени.
Астрологи называют это событие уникальным, потому что это будет самое глубокое полутеневое затмение (то есть Луна потемнеет лишь частично) с февраля 2017 года по сентябрь 2042 года.
Кроме того, лунное затмение 5 мая завершает первый коридор затмений в 2023 году, а также совпадает с ретроградным Меркурием и полной Луной.
Хотя само затмение произойдет 5 мая, его влияние мы будем ощущать с 4 по 12 мая 2023 года. В этот период люди могут быть эмоционально возбужденными, агрессивными, нетерпимыми.
Также могут возрасти травматизм, количество техногенных и природных катастроф. Не очень хорошо себя будут чувствовать люди с психоневрологическими расстройствами.
Что нельзя делать во время лунного затмения в мае 2023
- Отправляться в дальнюю дорогу или водить машину (нужно быть очень осторожным).
- Находиться и контактировать с толпой.
- Начинать новые дела.
- Принимать важные решения, подписывать документы.
- Менять что-то во внешности (стричь или красить волосы).
- Делать хирургические или пластические операции (не касается срочных).
- Делать инъекции красоты.
- Вкладывать деньги или занимать, оформлять кредиты.
- Конфликтовать с другими людьми или выяснять отношения.
- Разрывать или начинать новые отношения.
- Начинать лечение.
- Заниматься тяжелым физическим трудом.
Также не рекомендуется есть в течение трех часов до и после затмения, а также смотреть на затмение или находиться в это время на улице.
Что нужно делать во время затмения
По словам астрологов, в это время нужно быть особенно сдержанным и не вестись на провокации. Энергия в этот период становится деструктивной и может появиться желание делать все вопреки.
В день лунного затмения, то есть 5 мая, старайтесь быть как можно спокойнее, следите за своим рационом, держите эмоции под контролем и приведите мысли в порядок!
Лунное затмение — благоприятное время для медитаций. Они помогут сосредоточиться на эмоциях и привести мысли в гармонию с телом.
Также можно заниматься творчеством и написанием. Луна считается воплощением творческой энергии, поэтому в день затмения не сопротивляйтесь своим творческим порывам: рисуйте, пишите, танцуйте.
В период лунного затмения в мае 2023 также будет полезным:
- заняться своим здоровьем, физической формой;
- принимать ванны с солью или травами;
- убирать в доме;
- избавиться от старых и ненужных вещей;
- избавиться от вредных привычек;
- отдыхать;
- заниматься духовными практиками.