Місячне затемнення 5 червня відкриває коридор затемнень влітку 2020 року. Що заборонено робити у ці дні, а чим краще зайнятися, читайте у гороскопі для всіх знаків зодіаку, який написала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Сонячні та місячні затемнення – це особливий астрологічний фактор, який змінює плин людського життя.

Влітку буде три затемнення:

5 червня;

21 червня;

5 липня.

Період з 5 червня до 5 липня буде складним для усіх, але життя продовжується і треба адаптуватися до нових умов. Ці затемнення принесуть світові зміни, які відіб’ються на житті кожного з нас.

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А що затемнення принесе кожному з вас, читайте в докладному гороскопі.

Гороскоп для Овнів

Овнам варто бути особливо обережними в період з 14 до 21 червня. Схильність нехтувати почуттями та інтересами навколишніх, перешкоджає реалізації ваших серйозних і амбітних цілей. У цей сезон затемнень ви отримаєте певні уроки, які стосуються партнерства та колективної роботи.

Якщо ви зможете це усвідомити і направити свою активність на взаємовигідну співпрацю з іншими людьми, то обставини складуться сприятливо для досягнення ваших найсміливіших цілей після завершення літнього сезону затемнень.

Якщо ви давно збиралися зайнятися втіленням в життя якогось проекту, то в цей коридор затемнень, у вашому житті з’являться люди, можливо з минулого, і ви отримаєте ресурси, необхідні для початку його реалізації. Головне, щоб мета, яку ви перед собою поставите, не стала самоціллю.

Гороскоп для Тельців

Для Тельців у цей сезон затемнень необхідно привести в порядок свої господарські та фінансові справи. Доведеться пройти деякі кармічні уроки, пов’язані з партнерством і грошима. Події минулого нагадають про себе, можлива якась плата за погані вчинки, в найкращому випадку ви втратите певну суму грошей.

Якщо зламалася нова річ або техніка – не турбуйтеся, подякуйте всесвіту, що плату взяли саме так. За можливості, займіться благодійністю, це буде хорошим “кармічним відпрацюванням” без втрат.

Деякі Тельці будуть перебувати в складних емоційних станах, виникне необхідність переглянути особисті та ділові стосунки. Після закінчення літнього сезону затемнень ви відчуєте свободу, розірвавши стосунки, які вичерпали себе.

Гороскоп для Близнюків

Приводів для радості не багато, але це період внутрішньої роботи, після чого піде зміна на зовнішньому рівні. Все залежить від готовності працювати над собою, зі своїми внутрішніми табу і страхами. Можливі дуже сильні емоції в особистих та ділових стосунках.

Затемнення 5 червня відбувається на тлі ретроградної Венери, що може принести Близнюкам несподіване бажання відновити давні взаємини. Але тут доведеться зробити роботу над помилками і врахувати минулий негативний досвід, доведеться говорити про неприємні речі.

Якщо ви до цього готові – результат вас задовольнить, головне не обмежуйтеся поверхневими розмовами і знаннями, заглиблюйтеся в теми і не робіть поспішних дій (затемнення проходить на напруженому аспекті Сонця і Марса), що часто передбачає втрату сил і енергії через хаотичність вчинків.

Гороскоп для Раків

Найсильніше затемнення відчують представники знаку Рак. Цей період надає усім рівні можливості для розвитку і вибору. Але те, як людина використовує ці можливості, залежить від її вольових якостей.

Затемнення 21 червня підштовхує Раків до реалізації того, що приходить з минулого. Ви станете дуже чутливими до слів та інтонації, з якою вони вимовляються. На перший план виходить інтуїтивне сприйняття інформації.

Уява може розігратися і налаштувати безліч картин, як позитивного, так і негативного спрямування, тому, намагайтеся все-таки орієнтуватися на логіку та не робити емоційних вчинків. Починається період кардинальних змін, який буде тривати до наступного сезону затемнень – до 30 листопада 2020 року.

Гороскоп для Левів

Для Левів цей сезон затемнень пройде відносно спокійно – кардинальних змін не буде, але планети розставлять свої акценти. Затемнення несуть в собі певний заряд, пов’язаний із суспільними процесами, а публічні люди, політики, є засобом їх вираження.

Тому, якщо ваша сфера діяльності публічна, то літній період затемнень торкнеться вас набагато сильніше, ніж звичайних людей.

Гороскоп для Дів

Для Дів це період активної інтелектуальної діяльності, і як наслідок, розумової перевтоми. Правильно використовуючи ресурси, ви здатні ефективно змінити техніку ведення справ та відносин із діловими партнерами.

Важливо вчасно зреагувати на несподіване надходження інформації і використовувати її з користю. Ймовірно трапиться раптовий поворот подій, багато чого у першій половині червня пройде не так, як ви задумали. Важливий позитивний настрій, бо негативне ставлення до подій, погіршить стан справ, а здатність робити висновки, надасть нові можливості.

Гороскоп для Терезів

Для Терезів друга половина червня принесе різні перешкоди. Представників знаку Терези частіше, ніж зазвичай, відвідуватимуть похмурі думки, які з’являються через похмурий настрій та невпевненість.

Дуже корисними в цей період затемнень будуть техніки позбавлення від негативних думок. Постарайтеся очистити розум, усуньте сумніви в собі, допоможіть партнеру розібратися в його почуттях і тоді ви зрозумієте, що у вас є все для спільного світлого майбутнього.

Але, якщо ви не можете вплинути на обставини, змініть своє ставлення до подій. Тільки очищення свідомості, позбавлення від внутрішніх блоків, від усього старого і безперспективного, допоможе відкрити можливості для реалізації задумів.

Гороскоп для Скорпіонів

Цей сезон затемнень несе в собі величезний потенціал для духовного усвідомлення і розширення свідомості, дає можливості культурного і творчого розвитку.

Літні затемнення не сильно впливають на Скорпіонів, але можуть відбутися важливі зміни в житті під впливом великомасштабних політичних, економічних або природних подій.

З точки зору фінансової сфери, варто уникати будь-яких нечесних маніпуляцій та махінацій.

Гороскоп для Стрільців

Напружений період для представників знаку Стрільця – доведеться робити складний вибір, від чогось відмовлятися, щось втрачати, для того щоб отримати нові можливості. Багато хто опиниться під тиском з боку структур влади, через вплив великомасштабних політичних або природних потрясінь змінюється ваш звичний життєвий уклад.

Стрільці, схильні завершувати із партнерами, які стримують їхній розвиток. Багато представників цього знаку отримають хороші можливості для зростання.

Але все ж, почекайте, коли сезон літніх затемнень закінчиться, і тоді ви зможете ухвалити правильне рішення і розширити свої перспективи.

Гороскоп для Козерогів

Для Козерогів друга половина червня буде складною, бо багато проектів та питань будуть на стадії завершення. Ваш знак зодіаку характеризує соціальне життя, структуру, владу, норми і правила. У питаннях соціального статусу і в сфері кар’єри багатьох чекають зміни.

Несприятливий період для ділової сфери, що супроводжується підвищеною конфліктністю через різні ідеї. У вас прокидається дух протиріччя, ви схильні вимовляти речі, про які згодом пошкодуєте.

Але якщо ви зможете приборкати свою самовпевненість, то знайдеться чимало точок дотику з партнерами і керівництвом. Творча робота дається вам важко, тому, почекайте, поки період затемнень закінчиться, перш ніж робити які-небудь реальні дії.

Гороскоп для Водоліїв

Цей період покаже вам цінність шлюбу і особистих стосунків. Може виникнути заплутане фінансове становище через справи чоловіка або партнера.

Це важкий період, який супроводжується психологічним напруженням, внутрішньою кризою, переживаннями і розчаруваннями. Проте, ці стани дають початок нового етапу в житті, який починається з деякими втратами, але це потрібне, щоб звільнити місце для нового і перспективного.

Гороскоп для Риб

Риби схильні до фанатизму, психологічно перевантажені своїми ілюзіями, можуть не звертати увагу, на дійсно важливі деталі. У цей період затемнень у вас з’являється надлишок психічної енергії, Марс рухається по вашому знаку, дає вам сильну психічну силу тяги, тому ви здатні зробити, дійсно, переворот у своєму житті, вийти на новий соціальний рівень, але для цього потрібно працювати, сконцентруватися і діяти.

Будьте сміливі, заявляйте про свої права, демонструйте своє бажання працювати і взаємодіяти з людьми і тоді це призведе до помітних результатів. Намагайтеся не вживати алкоголь і засоби, що змінюють свідомість, інакше це призведе до поганого розвитку подій.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.