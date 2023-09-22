Винищувачі F-16 дуже важливі для наших військових – вони дозволять помітно посилити нашу армію. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розкрив, чи зміниться хід війни з отриманням літаків F-16.

Розклад карт Таро показав, що на нас чекають дуже хороші новини.

– Так, хід війни зміниться, це 100%. Карти показують перемогу і підняття України на новий рівень у глобальному плані, – запевняє Гордєєв.

Мольфар вважає, що затягувати з передачею F-16 Україні західним союзникам не варто.

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– Передавайте літаки нашій країні. Чого ви чекаєте? Якщо карти показали все правильно, то це 100% наблизить перемогу – щонайменше, на пів року вперед, – заявив Макс.

Раніше мольфар розкрив, чи зможуть F-16 знищити флот РФ. Як виявилося, нам не дадуть цього зробити. І справа не в захисті російських військових, а в правилах і домовленостях, за якими нам довгоочікувані винищувачі погодилися передати.

Що стосується термінів поставки F-16, то Гордєєв заявив, що про це говорити не можна. Однак ідея вже поступово реалізується.