У листопаді 2021 року на нас чекають відразу чотири магнітні бурі. Графік сонячної активності допоможе підготуватися заздалегідь до погіршення самопочуття і розпланувати свій місяць правильно.

Дати магнітних бур у листопаді 2021

Перша магнітна буря останнього місяця осені очікується 11 листопада. За прогнозами астрономів, вона може нагадати про хронічні захворювання, а також негативно вплинути на самопочуття людей похилого віку.

Магнітна буря середньої потужності дасться взнаки вже 15 листопада. Вплив на людей сонячна активність справлятиме з самого ранку. У цей день краще подбати про своєчасне приймання їжі та ліків.

Третя магнітна буря очікується вже 18 листопада. Пік активності буде ввечері, напередодні повного місяця. Астрологи попереджають — можливі напади паніки або агресії. Заспокійливі препарати допоможуть позбутися негативних емоцій.

Остання сильна магнітна буря осені відбудеться 25 листопада. Через нестабільність сонячної активності, протягом доби змінюватиметься сила впливу на організм. Краще відмовитися від фізичних навантажень, а також ретельно стежити за станом свого здоров’я.

Як уберегтися від магнітних бур в листопаді 2 021

Сонячна активність особливо небезпечна для метеочутливих людей. Погіршення самопочуття може з’явитися й у тих, хто має хронічні хвороби.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я: