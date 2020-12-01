Серйозні магнітні бурі у грудні 2020 року не очікуються, проте до невеликих коливань таки варто приготуватися.

Так, перша половина місяця пройде без будь-яких коливань.

Єдина магнітна буря відбудеться 19 грудня. Також це означає, що магнітосфера буде збудженою і 18 грудня.

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Згідно з класифікацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря 19 грудня має статус G1 – слабка буря.

Для кого магнітні бурі небезпечні

Найчастіше від магнітних бур страждають метеозалежні люди, представники старшого покоління, а також ті, хто мають хронічні захворювання. Крім того, коливання негативно позначаються на стані гіпертоніків і гіпотоніків.

Зазвичай люди скаржаться на головний біль, аритмію, перепади тиску, шум у вухах.

Як уникнути проблем зі здоров’ям під час магнітних бур

На цей період краще відмовитися від алкоголю, кави. Стежте за своїм раціоном, в якому не має бути жирної, гострої та занадто солоної їжі.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі.

Місячний календар на грудень 2020