У грудні 2021 року на нас чекають відразу 4 магнітні бурі. Графік сонячної активності допоможе заздалегідь підготуватися до зміни здоров’я. Останнім часом це стосується не лише метеозалежних людей.

Дати магнітних бур у грудні 2021 року

Перша магнітна буря грудня розпочнеться вже з початку місяця – 3 та 4 числа. За прогнозами астрономів, вона буде досить слабкою. Особливо чутливим, експерти радять підготуватися до можливих головних болів та загального погіршення самопочуття. Також слабка магнітна буря торкнеться Землі вже 10 грудня.

Астрономи попереджають — найскладнішим буде період із 18 по 22 грудня — насунеться сильна магнітна буря. Її пік припадає на 19 грудня, і негативний вплив на живі організми буде з самого ранку. Рекомендується уникати серйозних фізичних навантажень та стресів. Літнім людям із хронічними захворюваннями варто з особливою увагою стежити за своїм самопочуттям.

Третя магнітна буря може відчуватися навіть новорічної ночі — її вплив на Землю буде активним 30 і 31 грудня. Астрономи рекомендують цими днями добре висипатися — збитий режим помітно погіршить самопочуття.

Як уберегтися від магнітних бур у грудні 2021 року

Сонячна активність є особливо небезпечною для метеочутливих людей, а також для тих, хто має хронічні захворювання. Під час магнітних бур варто частіше відвідувати людей похилого віку і цікавитися їхнім самопочуттям.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я: