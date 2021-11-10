У грудні 2021 року на нас чекають відразу 4 магнітні бурі. Графік сонячної активності допоможе заздалегідь підготуватися до зміни здоров’я. Останнім часом це стосується не лише метеозалежних людей.
Дати магнітних бур у грудні 2021 року
Перша магнітна буря грудня розпочнеться вже з початку місяця – 3 та 4 числа. За прогнозами астрономів, вона буде досить слабкою. Особливо чутливим, експерти радять підготуватися до можливих головних болів та загального погіршення самопочуття. Також слабка магнітна буря торкнеться Землі вже 10 грудня.
Астрономи попереджають — найскладнішим буде період із 18 по 22 грудня — насунеться сильна магнітна буря. Її пік припадає на 19 грудня, і негативний вплив на живі організми буде з самого ранку. Рекомендується уникати серйозних фізичних навантажень та стресів. Літнім людям із хронічними захворюваннями варто з особливою увагою стежити за своїм самопочуттям.
Третя магнітна буря може відчуватися навіть новорічної ночі — її вплив на Землю буде активним 30 і 31 грудня. Астрономи рекомендують цими днями добре висипатися — збитий режим помітно погіршить самопочуття.
Як уберегтися від магнітних бур у грудні 2021 року
Сонячна активність є особливо небезпечною для метеочутливих людей, а також для тих, хто має хронічні захворювання. Під час магнітних бур варто частіше відвідувати людей похилого віку і цікавитися їхнім самопочуттям.
Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:
- Дотримуватися режиму сну – це запорука гарного самопочуття;
- Проводити час на свіжому повітрі – прогулянки та активність з невеликими навантаженнями – йога та пілатес;
- Відмова від шкідливої їжі та алкоголю – такий режим дозволить не навантажувати свій організм;
- Мінімізувати вживання чорного чаю та кави – трав’яний чай з лимоном та медом зменшить стрес,
- За наявності проблем зі здоров’ям проконсультуватися у лікаря.