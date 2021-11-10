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Магнитные бури в декабре 2021: подробный календарь и советы

10 ноября 2021, 13:50 Микола Олефіренко
Магнитные бури
Источник: Depositphotos

В декабре 2021 года нас ожидают сразу 4 магнитные бури. График солнечной активности поможет заранее подготовиться к изменению самочувствия. В последнее время это касается не только метеозависимых людей.

Даты магнитных бурь в декабре 2021

Первая магнитная буря декабря начнется уже с начала месяца — 3 и 4 числа. По прогнозам астрономов, она будет довольно слабой. Особо чувствительным, эксперты советуют подготовиться к возможным головным болям и общему ухудшению самочувствия. Также слабая магнитная буря коснется Земли уже 10 декабря.

Астрономы предупреждают — самым сложным будет период с 18 по 22 декабря — нагрянут сильные магнитные бури. Ее пик приходится на 19 декабря, и негативное влияние на живые организмы будет с самого утра. Рекомендуется избегать серьезных физических нагрузок и стрессов. Пожилым людям с хроническими заболеваниями стоит с особым вниманием следить за своим самочувствием.

Третья магнитная буря может ощущаться даже в новогоднюю ночь — ее воздействие на Землю будет активным 30 и 31 декабря. Астрономы рекомендуют в эти дни хорошо высыпаться — сбитый режим заметно ухудшит самочувствие.

Как уберечься от магнитных бурь в декабре 2021

Солнечная активность особенно опасна для метеочувствительных людей, а также для тех, кто имеет хронические заболевания. Во время магнитных бурь стоит чаще навещать пожилых людей и интересоваться их самочувствием.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:

  • Придерживаться режима сна — это залог хорошего самочувствия;
  • Проводить время на свежем воздухе — прогулки и активность с небольшими нагрузками — йога и пилатес;
  • Отказ от вредной пищи и алкоголя — такой режим позволит не нагружать свой организм;
  • Минимизировать употребление черного чая и кофе — травяной чай с лимоном и медом уменьшит стресс, 
  • При наличии проблем со здоровьем — проконсультироваться у врача.
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Теги
Календарь , Місячний календар , Магнітні бурі
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