В декабре 2021 года нас ожидают сразу 4 магнитные бури. График солнечной активности поможет заранее подготовиться к изменению самочувствия. В последнее время это касается не только метеозависимых людей.
Даты магнитных бурь в декабре 2021
Первая магнитная буря декабря начнется уже с начала месяца — 3 и 4 числа. По прогнозам астрономов, она будет довольно слабой. Особо чувствительным, эксперты советуют подготовиться к возможным головным болям и общему ухудшению самочувствия. Также слабая магнитная буря коснется Земли уже 10 декабря.
Астрономы предупреждают — самым сложным будет период с 18 по 22 декабря — нагрянут сильные магнитные бури. Ее пик приходится на 19 декабря, и негативное влияние на живые организмы будет с самого утра. Рекомендуется избегать серьезных физических нагрузок и стрессов. Пожилым людям с хроническими заболеваниями стоит с особым вниманием следить за своим самочувствием.
Третья магнитная буря может ощущаться даже в новогоднюю ночь — ее воздействие на Землю будет активным 30 и 31 декабря. Астрономы рекомендуют в эти дни хорошо высыпаться — сбитый режим заметно ухудшит самочувствие.
Как уберечься от магнитных бурь в декабре 2021
Солнечная активность особенно опасна для метеочувствительных людей, а также для тех, кто имеет хронические заболевания. Во время магнитных бурь стоит чаще навещать пожилых людей и интересоваться их самочувствием.
Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:
- Придерживаться режима сна — это залог хорошего самочувствия;
- Проводить время на свежем воздухе — прогулки и активность с небольшими нагрузками — йога и пилатес;
- Отказ от вредной пищи и алкоголя — такой режим позволит не нагружать свой организм;
- Минимизировать употребление черного чая и кофе — травяной чай с лимоном и медом уменьшит стресс,
- При наличии проблем со здоровьем — проконсультироваться у врача.