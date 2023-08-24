Пропагандист Соловйов не цікавиться долею кремлівського диктатора, оскільки його цікавлять тільки багатства. В ефірі Утру у великому місті мольфар Макс Гордєєв розкрив справжнє ставлення Соловйова до Путіна.

– Його цікавить тільки він сам. Йому все одно на інших – аби платили. Соловйова “підняли” – пообіцяли, що він буде могутнім, сильним і просто найкращим, – запевняє мольфар.

Гордєєв додав, що в Кремлі розглядали пропагандиста насамперед як людину, яка дуже вміло могла донести щось людям.

– Як популярні бренди купують думку блогерів у соцмережах, вони стають їхніми представниками. По суті, це те ж саме – Соловйов став амбасадором Путіна, – додав Макс.

Раніше Гордєєв розкрив, що у Соловйова проблеми зі здоров’ям. Пропагандист заробив цілий статок, але за все потрібно платити. Жадібність ведучого його і погубить – карма зробить свою справу.