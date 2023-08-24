Лишь бы платили: мольфар увидел, как Соловьев относится к Путину

Пропагандист Соловьев не интересуется судьбой кремлевского диктатора, так как его интересуют только богатства. В эфире Утра в большом городе мольфар Макс Гордеев раскрыл настоящее отношение Соловьева к Путину.

— Его интересует только он сам. Ему все равно на остальных — лишь бы платили. Соловьева “подняли” — пообещали, что он будет могущественным, сильным и просто самым лучшим, — уверяет мольфар.

Гордеев добавил, что в Кремле рассматривали пропагандиста в первую очередь как человека, который очень умело мог донести что-то людям.

— Как популярные бренды покупают мнение блогеров в соцсетях, они становятся их представителями. По сути, это то же самое — Соловьев стал амбассадором Путина, — добавил Макс.

Ранее Гордеев раскрыл, что у Соловьева проблемы со здоровьем. Пропагандист заработал целое состояние, но за все нужно платить. Жадность ведущего его и погубит — карма сделает свое дело.