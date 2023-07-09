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У в’язниці вілли не знадобляться. Мольфар побачив, як закінчить Соловйов

9 Липня 2023, 07:03
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
чи повернуть пропагандисту соловйову його вілли в італії

Російський пропагандист Володимир Соловйов отримає покарання за усі свої вчинки. Посіпака Кремля не поверне свої вілли в Італії, ба більше, для нього не виключений навіть формат в’язниці.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Під час його розкладу таро першою випала карта закону, справедливості.

– Кожен отримає своє. Попри те, що Соловйов сподівався, що він крутий, і вірив у це, він отримає свою кармічну історію. Щобільше, може бути ще формат в’язниці і тому подібне. Для Соловйова доля у такому форматі буде йти, – переконаний Гордєєв.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Володимир Соловйов
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