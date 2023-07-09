Російський пропагандист Володимир Соловйов отримає покарання за усі свої вчинки. Посіпака Кремля не поверне свої вілли в Італії, ба більше, для нього не виключений навіть формат в’язниці.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Під час його розкладу таро першою випала карта закону, справедливості.