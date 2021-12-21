Саме час активно шукати вбрання на Новий рік, однак варто до цієї справи підійти концептуально, якщо хочете, щоб 2022-й був успішним і щасливим.

Наступного року, згідно з китайським гороскопом, пануватиме Тигр. Спираючись на це, кожен знак може обрати колір вбрання, яке принесе успіх у 2022-му.

В яких кольорах різні знаки зодіаку мають зустрічати Новий рік 2022, Фактам ICTV розповіла учасниця Битви екстрасенсів Патріція Перу.

Овнам добре підійде бірюзовий колір. Цей колір допоможе зарядити себе на увесь рік енергією кохання, залучити другу половинку для тих, хто її ще не знайшов, а тим, хто вже у стосунках, допоможе зміцнити і поліпшити союз.

Народженим під знаком Тельця блакитний колір у новорічну ніч очистить енергію від усіх неприємностей. Дасть сили для здійснення мрії, яка ще не збулася. І завдяки цьому кольору Тельці отримають заряд позитивної енергії на цілий рік.

Близнюкам задобрити Тигра допоможе зелений колір. Цей колір представникам знака Близнюки подарує енергію краси та допоможе у здійсненні нових цілей та зародженні нових починань з великими перспективами наступного року.

Пісочний колір допоможе розкрити себе знаку Рак. Завдяки цьому відтінку вони зможуть отримати більше впевненості у своїх силах, залишити у минулому проблеми, які приносили негативні почуття та думки, а також мати душевний спокій та затишок у 2022 році.

Левам покращити фінансовий стан, отримати підвищення на роботі, досягти слави та похвали від оточення допоможуть відтінки золотого та жовтого у вбранні під час зустрічі Нового року.

Білий колір подарує поліпшення здоров’я такому знаку зодіаку, як Діва. Також він додасть почуття легкості у здійсненні планів у 2022 році. Магнітом удачі для цього знака буде пір’я білого кольору, яке можна носити як прикрасу або просто мати із собою.

Духи рекомендують Терезам зустрічати рік Тигра з відтінками червоного, якщо носії цього знака хочуть додати собі більше рішучості та позитивних емоцій. А якщо вам не вистачало стабільності у будь-якій сфері життя, тоді святкуйте новорічну ніч у чорних кольорах.

Скорпіонам подарує захист від непередбачених неприємностей і падінь темно-синій колір, а колір індиго дасть сили вдало прогнозувати та розраховувати будь-які кроки протягом 2022 року.

Срібний колір подарує людям, народженим під знаком Стрільця, дзеркальний захист, який відбиватиме будь-який негатив, а також дасть можливість вийти на вищий рівень як у романтичних стосунках, так і ділових.

За рекомендацією духів Козерогам потрібно зустрічати цей Новий рік з відтінками фіолетового кольору. Це їм принесе підтримку духів протягом всього наступного року. Завдяки цьому кольору духи наставлятимуть носіїв цього знака на вірний шлях удачі та процвітання.

Для Водоліїв помаранчевий колір подарує зцілення як душі, так і тіла. Також цей колір дасть заступництво Тигра, і завдяки цьому всі ваші справи будуть вирішуватися з чудовим результатом.

Рибам сірий колір піднесе захист від неприємних нападів як долі, так і ворогів у 2022 році. Також сірий колір допоможе розв’язувати проблеми, які тягнуться ще з минулого року.