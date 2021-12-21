Самое время активно искать наряд на Новый год, однако стоит к этому делу подойти концептуально, если хотите, чтобы 2022 год был успешным и счастливым.

В следующем году, согласно китайскому гороскопу, главенствовать будет Тигр. Отталкиваясь от этого, каждый знак может выбрать цвет наряда, который принесет успех в 2022-м.

В каких цветах разные знаки зодиака должны встречать Новый год 2022, Фактам ICTV рассказала участница Битвы экстрасенсов Патриция Перу.

Овнам хорошо подойдет бирюзовый цвет. Этот цвет поможет зарядить себя на весь наступающий год энергией любви, привлечь вторую половинку для тех, кто ее еще не нашел, а тем, кто уже в отношениях, поможет укрепить и улучшить союз.

Рожденным под знаком Тельца голубой цвет в новогоднюю ночь очистит энергию от всех неприятностей. Даст силы для осуществления мечты, которая еще не сбылась. И благодаря этому цвету Тельцы получат заряд позитивной энергии на целый год.

Близнецам задобрить Тигра поможет зеленый цвет. Этот цвет представителям знака Близнецы подарит энергию красоты и поможет в осуществлении новых целей и зарождении новых начинаний с большими перспективами в наступающем году.

Песочный цвет поможет больше раскрыть себя знаку Рак. Благодаря этому оттенку они смогут получить больше уверенности в своих силах, оставить в прошлом проблемы, которые приносили негативные чувства и мысли, а также иметь душевное спокойствие и уют в 2022 году.

Львам улучшить финансовое состояние, получить повышение на работе, достигнуть славы и похвалы от окружающих помогут оттенки золотого и желтого в наряде при встрече наступающего Нового года.

Белый цвет подарит улучшение здоровья такому знаку зодиака, как Дева. Также он добавит чувство легкости в осуществление планов в 2022 году. Магнитом удачи для этого знака будут перья белого цвета, которые можно носить как украшение или просто иметь при себе.

Духи рекомендуют Весам встречать год Тигра с оттенками красного, если носители этого знака хотят добавить себе больше решительности и позитивных эмоций. А если вам не хватало стабильности в какой-либо сфере жизни, тогда празднуйте новогоднюю ночь в черных цветах.

Скорпионам подарит защиту от непредвиденных неприятностей и падений темно-синий цвет, а цвет индиго даст силы удачно прогнозировать и рассчитывать любые шаги на протяжение 2022 года.

Серебряный цвет подарит людям, родившимся под знаком Стрельца, зеркальную защиту, которая будет отражать любого рода негатив, а также даст возможность выйти на уровень выше как в романтических отношениях, так и в деловых.

По рекомендации духов Козерогам нужно встречать этот Новый год в оттенках фиолетового цвета. Это им принесет поддержку духов на протяжении всего наступающего года. Благодаря этому цвету духи будут наставлять носителей этого знака на верный путь удачи и процветания.

Водолеям оранжевый цвет подарит исцеление как души, так и тела. А также этот цвет даст покровительство Тигра, и благодаря этому все ваши дела будут решаться с отличным исходом.

Знаку Рыб серый цвет преподнесет защиту от неприятных нападок как судьбы, так и врагов в 2022 году. Также серый цвет поможет решить проблемы, которые тянутся еще с прошлого года.