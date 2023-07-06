Будуть активні дії: мольфар оцінив шанси вибуху ЗАЕС через Каховську дамбу

Брак води на Каховській ГЕС може призвести до катастрофи на Запорізькій АЕС. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– З цього питання випала карта коханців. Насамперед вона символізує невизначеність. Ситуація ще не прояснена. На ще одній карті ми бачимо повішеного. Це означає, що випадок дійсно критичний, – заявив мольфар.

Макс запевняє, що конкретної відповіді поки що немає. Утім, ще одна карта показала, що чекає на нас у майбутньому – саме так і розгортатимуться події.

– Ми бачимо карту колісниці. Це сильний і вірний знак – символ активних дій. Якщо загроза буде більш глобальною, то Україна робитиме активні дії, щоб це виправити, – додав Гордєєв.

Це не єдина ядерна загроза для України в умовах війни – раніше мольфар розповів, чи отримає Білорусь ядерну зброю. Як виявилося, невелика частина зброї у сусідньої країни є, втім, боятися нічого.