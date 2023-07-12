Страна-агрессор регулярно показывает то, что от ее можно ожидать чего угодно. РФ обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины, мирных жителей и создает катастрофы, как, например, подрыв Каховской ГЭС 6 июня.

Оккупанты проигрывают, а потому им ничего не остается, как запугивать мирное население. То они минируют ЗАЭС, то угрожают подорвать другие ГЭС. Ударит ли Россия по Киевской дамбе, сказал мольфар и таролог Максим Гордеев.

Говорит, ни единой карты, которая символизировала бы негатив — не видит. Вопрос этот подниматься будет, оккупанты и далее будут манипулировать им.

— Эта ситуация будет больше в информационно-негативном состоянии. Они постоянно нам будут об этом напоминать, но я не вижу такой возможности, что так случится, — говорит мольфар.

Добавляет, опасность присутствует и враг попытается найти способ подорвать Киевскую дамбу.

— Будут кидать ракеты возле станции и пытаться запугать в максимальном формате, — отметил Гордеев.

Ранее мольфар также оценил шансы взрыва на ЗАЭС из-за Каховской дамбы. Тогда Гордеев сказал, что ситуация еще не прояснена, но случай действительно критический.

Также он добавил, что если угроза будет более глобальной, то Украина будет предпринимать активные действия, чтобы это исправить.