Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Астрология

Куда ветер подует, так они и решат: экстрасенс сказал, будет ли взрыв на ЗАЭС летом 2023

22 июня 2023, 13:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
ЗАЭС графика

Ситуация на ЗАЭС печальная и негативная, со стороны российских оккупантов провокации могут быть, и это очевидно, поскольку они там все минируют, говорит экстрасенс Роман Завидовский.

Будет ли взрыв на ЗАЭС летом 2023 — скорее всего, нет, считает Роман. Говорит, из 10 карт выпало две негативные, остальные — более-менее спокойные.

— Тут куда ветер подует, так они и решат. Летом, скорее всего, не будет чего-то масштабного или катастрофического, но готовиться нужно уже… Не думаю, что взорвут, но их подготовка — не очень хороший знак, — подчеркнул экстрасенс.

Добавляет, неоднократно говорил, что у ЗАЭС судьба плохая, а потому людям, которые живут рядом, нужно все учесть и подготовиться, чтобы в случае чего сберечь себя и свое здоровье.

Уверен, оккупанты любыми силами хотят, чтобы контрнаступление не произошло, а потому их не остановят даже собственная жизнь и здоровье.

— Они неспроста минируют там все, они боятся контрнаступления, и против него готовы пойти на все, — отметил Завидовский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС с выбросом радиации. Также он отметил, что власти передают всю имеющуюся информацию нашим партнерам — каждому в мире.

Читайте также:
Вступит ти нато в войну в УкраинеЭто как контрнаступление, нужно молчать: мольфар сказал, вступит ли НАТО в войну

Теги
ЗАЕС
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь