Ситуация на ЗАЭС печальная и негативная, со стороны российских оккупантов провокации могут быть, и это очевидно, поскольку они там все минируют, говорит экстрасенс Роман Завидовский.

Будет ли взрыв на ЗАЭС летом 2023 — скорее всего, нет, считает Роман. Говорит, из 10 карт выпало две негативные, остальные — более-менее спокойные.

— Тут куда ветер подует, так они и решат. Летом, скорее всего, не будет чего-то масштабного или катастрофического, но готовиться нужно уже… Не думаю, что взорвут, но их подготовка — не очень хороший знак, — подчеркнул экстрасенс.

Добавляет, неоднократно говорил, что у ЗАЭС судьба плохая, а потому людям, которые живут рядом, нужно все учесть и подготовиться, чтобы в случае чего сберечь себя и свое здоровье.

Уверен, оккупанты любыми силами хотят, чтобы контрнаступление не произошло, а потому их не остановят даже собственная жизнь и здоровье.

— Они неспроста минируют там все, они боятся контрнаступления, и против него готовы пойти на все, — отметил Завидовский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС с выбросом радиации. Также он отметил, что власти передают всю имеющуюся информацию нашим партнерам — каждому в мире.