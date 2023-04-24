Северное сияние над Украиной — это было тайное послание для нашей страны. Об этом заявила таролог Елена Бюн, раскрыв планы судьбы с помощью карт Таро.

— Три карты показали звезду и космос, тайное послание и то, чего именно нам ждать, — заявила таролог.

Елена также сделала расклад карт, чтобы узнать больше о ближайшем будущем, оно обнадеживает.

— Карта Солнца — это всегда мир. Также вижу спокойствие в Украине. Карты говорят, что это будет чуть позже — ждать осталось совсем немного. Однозначно все будет хорошо, тут даже больше нечего добавить, — заявила Бюн.

Напомним, что северное сияние над Украиной могли наблюдать 23 апреля жители Киевской, Черниговской, Черкасской, Львовской областях, в Хмельницком, на Ивано-Франковщине, на севере Ровенщины и Волыни. Это очень редкое явление для наших земель.

19 апреля жители Киева и области наблюдали за яркой вспышкой в небе — потомственная ведьма Мария Тихая назвала причину падения метеорита. Как оказалось, люди слишком утомили Землю — много ресурсов планеты ушли на убийства и разрушения. По словам Тихой, люди ставят материальное выше всего остального.