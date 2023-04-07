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Астрологія

Коли буде контрнаступ ЗСУ: астрологи назвали три дати у квітні

7 Квітня 2023, 17:11
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Коли буде контрнаступ ЗСУ: астрологи побачили ймовірні дати

Квітень 2023 буде дуже важливим місяцем для України, зокрема в питанні повернення територій. Коли буде контрнаступ ЗСУ – ймовірні дати вже назвали астрологи.

За словами астрологів Олексія та Анни Суханових, після 19 квітня у річній карті України включається гарна астрологічна комбінація, пов’язана з Юпітером, яка вказує на розширення та безпосередньо пов’язана з територіями.

Також період пов’язаний із ретроградним рухом Юпітера, який має властивості до різких і швидких дій.

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– Те, що сприятливий астрологічний період починається 19 квітня, не свідчить про те, що контрнаступ української армії розпочнеться саме цього дня. Ми бачимо інтервал із 19 квітня 2023 року до 7 червня 2023 року. Проте, виходячи з астрологічних транзитів, які ми проживатимемо у квітні, є велика ймовірність, що розпочатися він може наприкінці квітня – на початку травня. А найбільше ми схиляємося до 24, 25, 26 квітня, – переконані астрологи.

Важливу роль відіграє перехід Юпітера в знак Овна (22 квітня), де він перебуватиме майже весь рік. Це дасть змогу Україні протягом усього транзиту закінчити війну та повернути окуповані території. Крім того, Юпітер “візьме під захист” українців – зменшить втрати серед жителів і військових, а також зменшить руйнування міст та об’єктів інфраструктури.

У квітні в Україну продовжить надходити різна військова техніка, армія продовжить зміцнюватися.

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