Коридор затемнень із 20 квітня до 5 травня матиме позитивний вплив на військову стратегію України, а також запустить процеси розпаду РФ. Про це ексклюзивно Фактам ICTV розповів екстрасенс і таролог, учасник Битви екстрасенсів Віктор Литовський.

За його словами, у період коридору затемнень ми спостерігатимемо низку чинників і подій, які позитивно впливатимуть на розвиток ситуації на фронті для ЗСУ. Це сприятиме зайняттю нових рубежів і навіть поверненню окупованих територій, оскільки енергетичний потенціал коридору затемнень може збільшити силу та ефективність ЗСУ.

Існує велика ймовірність спостерігати несподівані успіхи на тих рубежах, на які ми не розраховували на цей момент.

Також слід зважати на те, що наступи ЗСУ є актом захисту своєї території від агресії іншої країни, а в такому разі коридор затемнень може стати фактором, що сприяє швидкій та успішній перемозі. Це може зумовити поліпшення психологічного стану військовослужбовців і підвищення їхнього бойового духу, а також кращу координацію дій і більш ефективну стратегію на полі бою.

Ще один позитивний результат може полягати в зайнятті нових територій, звільненні заручників і населення від окупації. Це можливо, оскільки наступ проводиться з метою захисту своїх інтересів, а в таких випадках коридор затемнень допомагає досягти цієї мети.

Але слід зазначити, що військові дії в цей період можуть супроводжуватися значними втратами – як серед військовослужбовців, так і серед мирного населення.

Росії період із 20 квітня до 5 травня несе не такі райдужні ситуації та процеси в суспільстві й державі.

Коридор затемнень може запустити процеси розпаду країни, в цей час підвищується енергетична напруженість і посилюється конфліктність у суспільстві. Суперечки та розбіжності в елітах можуть загостритися, що може призвести до криз на рівні державного управління.

Також цей період негативно й непоправно вплине на репутацію лідерів країни. Причиною цього можуть бути різні непередбачувані події, наприклад землетруси, повені, пожежі, нові військові конфлікти та навіть теракти.

У період коридору затемнень зростає енергетична напруженість і посилюється вплив негативних чинників на навколишнє середовище. Тому необхідно бути більш уважними й обережними у своїх бажаннях, діях і рішеннях, а також підтримувати гармонію і позитивний настрій всередині себе і в суспільстві.