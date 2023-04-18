Коридор затмений с 20 апреля по 5 мая окажет положительное влияние на военную стратегию Украины, а также запустит процессы распада РФ. Об этом эксклюзивно Фактам ICTV рассказал экстрасенс и таролог, участник Битвы экстрасенсов Виктор Литовский.

По его словам, в период коридора затмений мы будем наблюдать ряд факторов и событий, которые будут позитивно влиять на развитие ситуации на фронте для ЗСУ. Это будет способствовать занятию новых рубежей и даже возврату оккупированных территорий, поскольку энергетический потенциал коридора затмений может увеличить силу и эффективность ЗСУ.

Существует большая вероятность наблюдать неожиданные успехи на тех рубежах, на которые мы не рассчитывали в данный момент.

Также следует учитывать, что наступление ЗСУ является актом защиты своей территории от агрессии другой страны, а в таком случае коридор затмений может стать фактором, который способствует более быстрой и успешной победе. Это может привести к улучшению психологического состояния военнослужащих и повышению их боевого духа, а также к лучшей координации действий и более эффективной стратегии на поле боя.

Еще один позитивный результат может заключаться в занятии новых территорий, освобождении заложников и населения от оккупации. Это возможно, поскольку наступление проводится в целях защиты своих интересов, а в таких случаях коридор затмений помогает достичь этой цели.

Но следует отметить что военные действия в этот период могут сопровождаться значительными потерями — как среди военнослужащих, так и среди мирного населения.

России период с 20 апреля до 5 мая несет не самые радужные ситуации и процессы в обществе и государстве.

Коридор затмений может запустить процессы по распаду страны, в это время повышается энергетическая напряженность и усиливается конфликтность в обществе. Споры и разногласия в элитах могут обостриться, что может привести к кризисам на уровне государственного управления.

Также этот период отрицательно и непоправимо повлияет на репутацию лидеров страны. Причиной этого могут быть различные непредсказуемые события, например, землетрясения, наводнения, пожары, новые военные конфликты и даже теракты.

В период коридора затмений возрастает энергетическая напряженность и усиливается влияние негативных факторов на окружающую среду. Поэтому необходимо быть более внимательными и осторожными в своих желаниях, действиях и решениях, а также поддерживать гармонию и позитивный настрой внутри себя и в обществе.