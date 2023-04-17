Сонячне затемнення 20 квітня 2023: чого чекати Україні

Сонячне затемнення 20 квітня настане о 07:16 за київським часом. Що принесе це явище Україні та чого чекати, Фактам ICTV розповіла астролог Ольга Медвецька.

Сонячне затемнення настане рано-вранці у знакові Овна. Таке положення підсилює дію затемнення, адже знак Овна – найенергійніший та найімпульсивніший з усіх, а також найвойовничіший, адже ним керує планета війни, старту та агресії Марс. Отже, до складних енергій затемнення, які дають початок новим подіям, накладається енергія Овна – гримуча суміш вже забезпечена.

За словами астролога, близько 20 квітня (+/- 3 дні) людям буде важко впоратися з таким тиском зовні, тож не дивно, що ми будемо імпульсивними, запальними, може з’явитися бажання змінити усе, до того ж різко та швидко.

Але не поспішайте – зараз краще все обдумати, зважити всі за та проти, і діяти лише маючи план, адже раптовий імпульс може швидко згаснути (в кращому випадку) або й додати клопоту. Тож не гарячкуйте.

Ситуація посилюється напруженим від точки затемнення аспектом до Плутона, який є планетою трансформації, енергетики, кризи та смерті. Таке положення, на жаль, створює передумови для багатьох жертв, посилення кризи у світі.

Але будь-які, навіть найнебезпечніші положення на небосхилі можуть принести успіх комусь, тоді як для інших це буде провалом і кризою. Тож накладаємо момент затемнення на натальну карту України і бачимо, що не все так погано, а часом навіть навпаки.

Точка затемнення утворює гармонійні аспекти як до натального Сонця (що є символом державності), так і до натального Місяця (символізує народ). До того ж цього дня буде гармонійний аспект від Юпітера (планети удачі) до того ж натального Місяця і Сонця, що дає захист населенню України.

Гармонійні аспекти від вже названих планет утворюватимуться до таких: планета удачі Юпітер, планета достатку Венера, планета комунікацій Меркурій.

Навіть якби була половина цих аспектів, це вже означало б, що сонячне затемнення 20 квітня принесе Україні сприятливі події та захист. А за наявності усіх цих положень, я можу сміливо сказати, що це вдалий період для просувань на фронті. І було б дуже добре, якби Україна і наші захисники скористалися ним.

Утім, Ольга Медвецька не поспішає стверджувати, що сонячне затемнення стане часом контрнаступу ЗСУ. Астролог нагадує, зірки лише створюють передумови для певних подій. А чи скористатися цими передумовами, обирають самі люди.